Saque-aniversário: Saldo retido do FGTS começa a ser pago na quinta

Brasil - O saldo retido em contas do FGTS começa a ser depositado na quinta-feira (6) para 12,1 milhões de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 e que optaram pelo saque-aniversário. O governo federal já publicou a Medida Provisória (MP 1.290) com as novas regras que libera o dinheiro

Os pagamentos da primeira parcela vão ser feitos em 6, 7 e 10 de março no valor de até R$ 3 mil de acordo com o saldo disponível na conta de FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$ 3 mil, será paga em 17, 18 e 20 de junho.

Calendário

De acordo com o calendário de pagamento do saldo retido no FGTS, a primeira parcela, em março, totaliza R$ 6 bilhões, com liberação de até R$ 3 mil, limitados ao saldo disponível no FGTS por conta vinculada. O valor será creditado automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. A segunda parcela, em junho, também de R$ 6 bilhões, serão liberados como saldo remanescente para trabalhadores que possuíam valor superior a R$ 3 mil para receber. A segunda parte do pagamento ocorrerá a partir do dia 17 de junho.

Cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas.