Restituição do IR: quem terá prioridade no pagamento do primeiro lote

NOVA FORMA

Crédito do Trabalhador: Instituições financeiras podem oferecer troca de dívidas com juros menores

O Crédito do Trabalhador passou a funcionar de uma nova forma. Agora, quem tem um empréstimo consignado ou um Crédito Direto ao Consumidor pode substituir esse débito por um com juros mais baixos, por meio do chamado Crédito do Trabalhador. As instituições financeiras habilitadas no programa já podem oferecer a troca diretamente por meio de […]