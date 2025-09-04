Região Oeste: Maioria dos postos mantém preço da gasolina mesmo após redução na refinaria

Foz do Iguaçu - Um levantamento realizado pelo Grupo de Pesquisa em Mobilidade e Matriz Energética da UNILA mostra que a maioria dos postos de combustíveis da região Oeste do Paraná deixa de repassar ao consumidor as reduções de preços praticados pelas refinarias.

O grupo monitorou, entre 1º e 21 de junho, 96 postos de combustíveis em cinco municípios: Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Medianeira e Marechal Cândido Rondon. Nesse período, a Petrobras reduziu em R$ 0,17 o preço do litro da gasolina. Essa redução foi implementada no dia 3 de junho.

Entre as cidades pesquisadas, Foz do Iguaçu foi a que apresentou o menor índice de postos com redução de preços: apenas 29,17%. Marechal Cândido Rondon teve o melhor resultado do ponto de vista do consumidor: 75% dos postos monitorados reduziram os valores da gasolina.

Embora muitos postos tenham repassado a queda nos preços ao consumidor, na maioria deles a redução foi menor que a da refinaria. No caso de Foz e Marechal, apenas um posto em cada uma das cidades fez a redução total nos preços do litro da gasolina.

Outra particularidade apontada pelo estudo é que a redução dos preços não foi imediata. Apenas em Marechal Cândido Rondon a maioria dos postos iniciou o repasse no dia seguinte ao anunciado pela Petrobras. Em Foz do Iguaçu, o primeiro posto a mudar os preços demorou três dias. Outros postos só fizeram a redução a partir do 5º dia. Cascavel, Toledo e Medianeira apresentaram comportamentos parecidos.

“O reajuste para mais é sempre imediato”, aponta Ricardo Hartmann, docente do curso de Engenharia de Energia e coordenador do estudo. Segundo ele, esse foi um dos fatos que motivou os estudos, iniciados em 2022, quando o governo deixou de controlar os preços dos combustíveis.

“Não havia o aumento, de fato, na refinaria e os preços já eram reajustados, mesmo com estoques antigos”, observa. “É difícil alguém que controle, muito raro. O Procon e a ANP [Agência Nacional do Petróleo] não têm pessoal suficiente para essa fiscalização. A população fica desinformada. A pesquisa é uma forma de dar visibilidade a essa questão.”

Um comparativo entre 2022 e 2025, destaca Ricardo, mostra que houve uma estabilização do mercado de combustíveis com reajustes menores e em intervalos mais longos.