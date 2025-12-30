Brasil - A Receita Federal realiza nesta terça-feira (30) o pagamento de um lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente a dezembro de 2025. O lote totaliza R$ 605.998.834,65 e inclui 263.255 restituições, tanto para contribuintes prioritários quanto não prioritários.

As restituições contemplam declarações de 2025 enviadas fora do prazo, com pendências já regularizadas, além de valores residuais de anos anteriores. Do total, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, sendo distribuídos da seguinte forma:

5.310 restituições para idosos a partir de 80 anos;

34.796 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;

4.087 restituições para pessoas com deficiência ou moléstia grave;

11.344 restituições para contribuintes com maior fonte de renda no magistério.

Lotes de restituição e prioridades

Além disso, 178.030 restituições serão direcionadas a contribuintes que, embora não possuam prioridade legal, receberam preferência por utilizar a declaração pré-preenchida ou optar pelo Pix. Outras 29.688 restituições serão pagas a contribuintes não prioritários.