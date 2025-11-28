Brasil - Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram suas pendências vão receber a restituição. A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (28), o lote da malha fina de novembro, que também inclui restituições residuais de anos anteriores.
Ao todo, 214.310 contribuintes serão beneficiados, com R$ 494,09 milhões em restituições. Desse montante, R$ 296,95 milhões vão para grupos com prioridade.
Entre os prioritários estão 138.164 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber via Pix. Também têm prioridade pessoas de 60 a 79 anos, maiores de 80 anos, contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério e aqueles com deficiência física, mental ou doença grave.
Além disso, 30.867 contribuintes sem prioridade, mas que regularizaram suas pendências, também receberão a restituição.
Consulta e Pagamento da Restituição
A consulta ao lote está disponível desde o dia 21 no site da Receita Federal. Basta acessar “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. A verificação também pode ser feita pelo aplicativo da Receita para celulares e tablets.
O pagamento será depositado na conta bancária ou na chave Pix (CPF) informada na declaração. Quem não aparecer na lista deve acessar o e-CAC, conferir o extrato e, se necessário, enviar uma declaração retificadora para aguardar próximos lotes.
Se o depósito não for realizado — por exemplo, por conta desativada — o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano. O contribuinte pode reagendar o crédito pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais regiões) e 0800-729-0088 (atendimento para deficientes auditivos).
Como Solicitar a Restituição Não Resgatada
Caso a restituição não seja resgatada dentro do prazo de um ano, o contribuinte deverá solicitar o valor novamente pelo e-CAC, no menu “Declarações e Demonstrativos”, acessando “Meu Imposto de Renda” e a opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
Fonte: Agência Brasil