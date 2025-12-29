Brasil - Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências com o Fisco receberão a restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal paga nesta segunda-feira (29) o lote da malha fina de dezembro, que também inclui valores residuais de anos anteriores.

Ao todo, 263.255 contribuintes receberão R$ 605,99 milhões. Desse total, R$ 309,6 milhões serão destinados a pessoas com prioridade legal.

Quem recebe neste lote

As restituições serão pagas para:

178.030 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;

34.796 contribuintes entre 60 e 79 anos;

29.688 contribuintes sem prioridade legal;

11.344 contribuintes cuja principal renda vem do magistério;

5.310 contribuintes com mais de 80 anos;

4.087 contribuintes com deficiência física ou mental ou com doença grave.

Consulta

A consulta está disponível desde o dia 22 no site da Receita Federal. Basta acessar “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”.

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para celulares e tablets.