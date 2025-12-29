Saiba tudo sobre a Receita Federal e os lotes de restituição do Imposto de Renda, com detalhes para contribuintes na malha fina - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saiba tudo sobre a Receita Federal e os lotes de restituição do Imposto de Renda, com detalhes para contribuintes na malha fina - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Brasil - Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências com o Fisco receberão a restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal paga nesta segunda-feira (29) o lote da malha fina de dezembro, que também inclui valores residuais de anos anteriores.

Ao todo, 263.255 contribuintes receberão R$ 605,99 milhões. Desse total, R$ 309,6 milhões serão destinados a pessoas com prioridade legal.

Quem recebe neste lote

As restituições serão pagas para:

  • 178.030 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;
  • 34.796 contribuintes entre 60 e 79 anos;
  • 29.688 contribuintes sem prioridade legal;
  • 11.344 contribuintes cuja principal renda vem do magistério;
  • 5.310 contribuintes com mais de 80 anos;
  • 4.087 contribuintes com deficiência física ou mental ou com doença grave.

Consulta

A consulta está disponível desde o dia 22 no site da Receita Federal. Basta acessar “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”.

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para celulares e tablets.

Notícias Relacionadas

Pagamento

O crédito será feito na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Quem não estiver na lista deve acessar o e-CAC, consultar o extrato e verificar se há pendências.

Como regularizar pendências

Caso exista algum erro, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina.

Se o valor não for depositado, como em casos de conta desativada, a restituição ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. Nesse período, o contribuinte pode agendar o crédito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento.

Após um ano sem resgate, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC, na opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Fonte: Agência Brasil

Assuntos