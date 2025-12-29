Brasil - Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências com o Fisco receberão a restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal paga nesta segunda-feira (29) o lote da malha fina de dezembro, que também inclui valores residuais de anos anteriores.
Ao todo, 263.255 contribuintes receberão R$ 605,99 milhões. Desse total, R$ 309,6 milhões serão destinados a pessoas com prioridade legal.
Quem recebe neste lote
As restituições serão pagas para:
- 178.030 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;
- 34.796 contribuintes entre 60 e 79 anos;
- 29.688 contribuintes sem prioridade legal;
- 11.344 contribuintes cuja principal renda vem do magistério;
- 5.310 contribuintes com mais de 80 anos;
- 4.087 contribuintes com deficiência física ou mental ou com doença grave.
Consulta
A consulta está disponível desde o dia 22 no site da Receita Federal. Basta acessar “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”.
Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para celulares e tablets.
Pagamento
O crédito será feito na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Quem não estiver na lista deve acessar o e-CAC, consultar o extrato e verificar se há pendências.
Como regularizar pendências
Caso exista algum erro, é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina.
Se o valor não for depositado, como em casos de conta desativada, a restituição ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. Nesse período, o contribuinte pode agendar o crédito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento.
Após um ano sem resgate, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC, na opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
Fonte: Agência Brasil