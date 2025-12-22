Brasil - A Receita Federal iniciou, nesta segunda-feira (22), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de dezembro de 2025. O crédito será efetuado no próximo dia 30, beneficiando 263.255 contribuintes, com um total de R$ 605,9 milhões em restituições. Este lote inclui declarações de 2025 enviadas fora do prazo, mas já regularizadas, além de valores residuais de anos anteriores.
Do total de R$ 605,9 milhões, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo 5.310 idosos acima de 80 anos, 34.796 entre 60 e 79 anos, 4.087 com deficiência física, mental ou moléstia grave, e 11.344 que têm o magistério como principal fonte de renda. Também serão contemplados 178.030 contribuintes não prioritários que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via PIX. Além desses, 29.688 contribuintes não prioritários também serão beneficiados.
Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha Restituição”, ou ainda consultar o extrato da declaração no Portal e-CAC. A Receita também disponibiliza um aplicativo para smartphones e tablets, permitindo o acompanhamento da situação cadastral e da restituição diretamente nas bases da Receita Federal.
O pagamento será feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte ou via chave Pix. Se o crédito não for realizado, como em casos de conta desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode reagendar o pagamento acessando o Portal BB (www.bb.com.br/irpf) ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do Banco do Brasil pelos telefones 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades), além do número 0800-729-0088 para deficientes auditivos.
Como reaver a restituição não resgatada
Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após o reagendamento, o contribuinte deverá aguardar uma nova tentativa de crédito. Caso o valor não seja resgatado no prazo de um ano, é possível solicitar a devolução da restituição através do Portal e-CAC, clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária” no menu “Meu Imposto de Renda”.
Fonte: Agência Brasil