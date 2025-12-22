Brasil - A Receita Federal iniciou, nesta segunda-feira (22), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de dezembro de 2025. O crédito será efetuado no próximo dia 30, beneficiando 263.255 contribuintes, com um total de R$ 605,9 milhões em restituições. Este lote inclui declarações de 2025 enviadas fora do prazo, mas já regularizadas, além de valores residuais de anos anteriores.

Do total de R$ 605,9 milhões, R$ 309,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo 5.310 idosos acima de 80 anos, 34.796 entre 60 e 79 anos, 4.087 com deficiência física, mental ou moléstia grave, e 11.344 que têm o magistério como principal fonte de renda. Também serão contemplados 178.030 contribuintes não prioritários que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via PIX. Além desses, 29.688 contribuintes não prioritários também serão beneficiados.

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha Restituição”, ou ainda consultar o extrato da declaração no Portal e-CAC. A Receita também disponibiliza um aplicativo para smartphones e tablets, permitindo o acompanhamento da situação cadastral e da restituição diretamente nas bases da Receita Federal.