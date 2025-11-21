Brasil - Cerca de 249 mil contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco e caíram na malha fina poderão saber se terão restituição nesta sexta-feira (21). A consulta ao lote de fevereiro da malha fina, que também inclui restituições residuais de anos anteriores, estará disponível a partir das 10h no site da Receita Federal.

Ao todo, 214.310 contribuintes serão beneficiados com R$ 494,09 milhões em restituições. Desses, R$ 296,95 milhões serão pagos com prioridade. Entre os prioritários estão 138.164 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram o Pix para o reembolso. Também têm prioridade contribuintes de 60 a 79 anos, aposentados ou professores, pessoas com deficiência, doença grave ou com mais de 80 anos.

Como Consultar sua Restituição

Além disso, 30.867 contribuintes sem prioridade também terão suas pendências regularizadas. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, acessando “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição“, ou pelo aplicativo da Receita Federal para smartphones e tablets.

O pagamento será realizado em 28 de novembro, na conta ou chave Pix informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) para verificar pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora, aguardando os lotes.