Brasil - Cerca de 249 mil contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco e caíram na malha fina poderão saber se terão restituição nesta sexta-feira (21). A consulta ao lote de fevereiro da malha fina, que também inclui restituições residuais de anos anteriores, estará disponível a partir das 10h no site da Receita Federal.
Ao todo, 214.310 contribuintes serão beneficiados com R$ 494,09 milhões em restituições. Desses, R$ 296,95 milhões serão pagos com prioridade. Entre os prioritários estão 138.164 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram o Pix para o reembolso. Também têm prioridade contribuintes de 60 a 79 anos, aposentados ou professores, pessoas com deficiência, doença grave ou com mais de 80 anos.
Como Consultar sua Restituição
Além disso, 30.867 contribuintes sem prioridade também terão suas pendências regularizadas. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, acessando “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição“, ou pelo aplicativo da Receita Federal para smartphones e tablets.
O pagamento será realizado em 28 de novembro, na conta ou chave Pix informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) para verificar pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora, aguardando os lotes.
Problemas com o Depósito e Resgate da Restituição
Se a restituição não for depositada devido a problemas na conta indicada (como conta desativada), o valor ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, pelo Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do banco.
Após um ano, caso não haja o resgate, o contribuinte deverá solicitar a restituição pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), acessando o menu “Declarações e Demonstrativos” e clicando em “Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária“.
Fonte: Agência Brasil