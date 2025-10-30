Cascavel e Paraná - Apesar de a produção brasileira de leite ter alcançado cerca de 25 bilhões de litros em 2025, com um crescimento de 2% em relação ao ano anterior, a sustentabilidade da atividade enfrenta sérios desafios. A maior parte dessa produção, mais de 70%, concentra-se no Sul e Sudeste, mas a estrutura produtiva está cada vez mais polarizada: grandes produtores de alta tecnologia expandem sua participação, enquanto os pequenos lutam contra a baixa rentabilidade.

O principal entrave da crise do leite reside no preço pago ao produtor, que, em setembro de 2025, variou entre R$ 1,60 e R$ 2,57 por litro. Em muitas regiões, esse valor é insuficiente para cobrir os custos elevados de ração, suplementos, energia e mão de obra, pressionando a margem de lucro. A situação é agravada pela pressão das importações, já que o volume de leite em pó e queijos oriundos do Mercosul aumentou significativamente, ampliando a oferta e minando o poder de negociação do produtor nacional. Essa combinação perigosa gera margens mínimas ou até negativas, especialmente para os pequenos e médios. Como resultado, o Brasil permanece deficitário no comércio de lácteos, importando mais do que exporta. Para que o setor avance e se torne competitivo, é fundamental focar na qualidade, rastreabilidade e certificação, critérios cada vez mais valorizados pelos mercados internacionais.

Palestra

A busca incessante por qualidade e segurança alimentar na cadeia produtiva do leite foi o foco da palestra de Eduardo Portugal, médico veterinário do setor de suprimentos de leite da Frimesa, durante o recente Fórum Conexão Brucelose e Tuberculose, promovido pela ADAPAR (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). O evento teve participação direta da Câmara Técnica de Sanidade Agropecuária do Programa Oeste em Desenvolvimento, ressaltou a importância de ir além do produto final, focando na sanidade e na origem da matéria-prima.

De acordo com Portugal, o conceito de qualidade evoluiu, e hoje não se limita apenas ao produto. É determinante que a propriedade rural esteja sanitariamente bem organizada, garantindo que a origem das vacas esteja livre de doenças.

“Quando se fala na qualidade de alimento, tem a parte da origem, principalmente, da propriedade rural. A origem sanitária. Porque antigamente se falava só do produto. Aquela propriedade, ela está bem organizada sanitariamente? Para você ter um produto de qualidade sanitária também? A origem das vacas? Estão livres de doenças?”, questionou o médico veterinário.

Boas práticas

A melhoria da qualidade do leite passa diretamente pela adoção de boas práticas, como a utilização de bons resfriadores. O leite é classificado como uma “matéria-prima viva”, e o controle de bactérias, inclusive as láticas que influenciam o sabor e a durabilidade, é essencial para o padrão sanitário e o shelf life (tempo de prateleira) do produto.