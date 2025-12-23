Paraná - O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, publicou mais de 80 editais ao longo de 2025, que somam mais de R$ 7 bilhões em investimentos nas rodovias estaduais paranaenses, incluindo obras e conservação, que serão executadas ao longo dos próximos anos.

O maior valor individual para uma licitação é a contratação de manutenção e conservação periódica do pavimento de cerca de 10 mil quilômetros de rodovias, dividida em 40 lotes, com orçamento estimado em R$ 5,24 bilhões e prazo de execução de três anos. Esse edital ainda está em andamento, restando definir os vencedores para alguns dos últimos lotes.

Entre as obras licitadas pelo DER-PR esse ano, já com orçamento publicado, a maior delas foi a restauração e ampliação em concreto da PRC-466 entre Lidianópolis e Manoel Ribas, em um total de R$ 560 milhões. Em seguida está a duplicação em concreto da Rodovia dos Minérios, entre o centro de Almirante Tamandaré e o Jardim Areias, por R$ 350 milhões; a duplicação da PR-412 entre Guaratuba e Santa Catarina por R$ 272 mi; o remanescente da pavimentação da PR-160 entre Imbaú e Reserva por R$ 199 mi; a pavimentação da PR-574 e PR-575, nos municípios de Cafelândia, Nova Aurora e Tupãssi, por R$ 107 mi; e a pavimentação da PR-462 entre Iretama e Barbosa Ferraz, por R$ 90 mi.

Essas obras, na maioria das vezes, são contratadas por valores menores que o orçamento estimado, devido a disputa entre as empresas interessadas. As sessões de disputa acontecem no portal de compras do governo federal, o compras.gov.br, com as participantes realizando propostas de preços cada vez menores, até uma ser declarada a melhor classificada.

Entre os editais de obras com valor menor, se destacam a pavimentação de trecho da PR-436 em Ibaiti, por R$ 37 milhões; a implantação do trevo de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio na PR-160, por R$ 14 mi; e a obra de recuperação e alargamento da ponte sobre o Rio Jordão na PR-170, em Guarapuava, também por R$ 14 mi.

PROGRAMAS

Além do edital bilionário de conservação do pavimento de rodovias estaduais, que vai compor o Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias, ProMAC do DER-PR, foram lançadas as licitações de outros dois programas este ano, ambos inéditos.