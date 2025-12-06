Em meio à suspensão temporária da Lista Nacional Oficial de Espécies Exóticas Invasoras, resultado da pressão exercida pelo setor produtivo, que incluía a tilápia brasileira, determinada pela Conabio (Comissão Nacional de Biodiversidade), ligada ao Ministério do Meio Ambiente, uma pergunta causa inquietação entre os produtores de peixes de todo o Brasil: qual seria o interesse do governo federal, leia-se o presidente Lula (PT), em inserir a tilápia nacional nessa lista, prejudicando um setor responsável pela geração de milhares de empregos e renda às famílias, principalmente do Paraná, estado considerado o maior produtor?

Para entidades do setor, a causa disso tudo seria a autorização concedida pelo Governo Lula 3 à JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, possibilitando a importação da tilápia do Vietnã, após um ano de suspensão imposta pelo governo brasileiro. A liberação consta no Despacho Decisório 379, de 23 de abril de 2025, revogando a medida cautelar adotada em fevereiro deste ano.

A presença da tilápia vietnamita no prato do brasileiro elevou a tensão no setor. Relatos dão conta de que esse produto chega a ser 40% inferior ao praticado pela cadeia de produção brasileira. O primeiro contêiner – de um total de 32 –, contendo 700 toneladas de peixes das espécies tilápia, peixe-galo e peixe-basa, deve chegar ao Porto de Santos no dia 17 de dezembro.

Risco à saúde

A cadeia produtiva de peixes teme impactos severos nos critérios de sanidade, bem como na esfera econômica e regulatória. A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe-BR) aponta diferenças práticas no cultivo da tilápia entre Brasil e Vietnã, com risco, segundo a entidade, de trazer enfermidades para o país. “Isso requer uma fiscalização reforçada”, disse a Peixe-BR, em nota enviada à imprensa. A liberação das importações cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Por trás dessa abertura de mercado de tilápia para o consumidor brasileiro, há outro ponto de interesse da JBS. Em contrapartida, o país asiático aceitou ampliar a entrada de carne bovina brasileira.

Audiência em Curitiba

Em entrevista ao Jornal O Paraná, o piscicultor e presidente do Sindicato Rural de Palotina, Edmilson Zabot, classificou como “covarde” a liberação da importação da tilápia vietnamita pelo governo federal. “Foi uma troca comercial. O Vietnã compra do Brasil o couro do boi e a carne e, em troca, temos que importar o filé de tilápia com um custo muito mais baixo, sem saber do controle sanitário”, aponta. “Não sabemos sequer se há algum tipo de fiscalização da tilápia no país asiático e muito menos se existem leis ou protocolos ambientais.”