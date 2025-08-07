Produção de peixe, café e florestas do Paraná sob ameaça com tarifaço, diz FAEP

Curitiba e Paraná - Diante da ausência de avanços nas negociações do governo brasileiro com os Estados Unidos, o Sistema FAEP – entidade voltada à representatividade e o desenvolvimento do setor agropecuário em âmbito estadual, é composto pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (SENAR-PR) e pelos sindicatos rurais – manifestou preocupação com a entrada em vigor, nesta quarta-feira (6), da tarifa de 50% imposta sobre diversos produtos nacionais, com destaque para setores estratégicos do agronegócio paranaense. A medida atinge diretamente cadeias produtivas essenciais para a economia do Paraná, como as de peixes, produtos florestais e café.

Em 2024, os Estados Unidos foram o segundo maior destino dos produtos do agro paranaense, movimentando US$ 1,58 bilhão. “É inadmissível que um mercado norte-americano estratégico como o norte-americano, historicamente responsável por cifras bilionárias em exportações do Paraná, seja colocado em risco dessa maneira”, defende o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Efeitos

Os efeitos da medida já são concretos. No setor florestal, cancelamentos de contratos, suspensão de embarques, contêineres retidos em portos e demissões em larga escala foram registrados. Empresas com atuação relevante no interior do Paraná anunciaram férias coletivas e redução de operações, diante da inviabilidade de manter suas atividades sem a previsibilidade de mercado.

A piscicultura, com destaque para a produção de tilápia (segmento no qual o Paraná é líder nacional), também sofre com o tarifaço. Com 97% das exportações de tilápia destinadas ao mercado norte-americano, a cadeia produtiva é diretamente afetada, comprometendo especialmente os pequenos produtores rurais e cooperativas, que investiram na estruturação de suas atividades.