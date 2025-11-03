Brasil - A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a principal medida da inflação oficial do Brasil, foi revisada de 4,56% para 4,55% em 2023. A estimativa foi divulgada no boletim Focus desta segunda-feira (3), uma pesquisa semanal realizada pelo Banco Central (BC) que reúne as expectativas das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para os próximos anos, as previsões para a inflação são de 4,2% em 2026, 3,8% em 2027 e 3,5% em 2028.

Embora a estimativa para 2023 tenha diminuído levemente, ela ainda está acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central. De acordo com o Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite superior é 4,5%.

Após uma queda em agosto, a inflação oficial subiu 0,48% em setembro, impulsionada principalmente pelo aumento nas tarifas de energia elétrica. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,17%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Juros Básicos e Política Monetária

O Banco Central utiliza a taxa básica de juros, a Selic, como principal ferramenta para atingir a meta de inflação. Atualmente, a taxa está fixada em 15% ao ano, conforme decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na última reunião de setembro. As incertezas externas e a moderação no crescimento da economia interna foram fatores que influenciaram a manutenção da Selic nesse nível elevado.

De acordo com a ata do Copom, a intenção do comitê é manter a Selic “por um período prolongado” para garantir que a meta de inflação seja alcançada. O Copom se reúne novamente nos dias 4 e 5 de novembro para avaliar a taxa de juros.