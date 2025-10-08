Brasil - O saldo da poupança caiu em setembro, com mais saques do que depósitos. Segundo o Banco Central, as retiradas superaram os depósitos em R$ 15 bilhões.

No mês, foram aplicados R$ 356,6 bilhões, enquanto os saques chegaram a R$ 371,6 bilhões. Os rendimentos creditados somaram R$ 6,4 bilhões, e o saldo total da poupança segue pouco acima de R$ 1 trilhão.

Esse foi o terceiro mês consecutivo de resultado negativo. No acumulado de 2025, a poupança já registra um resgate líquido de R$ 78,5 bilhões. Nos dois anos anteriores, também houve mais saques que depósitos: R$ 87,8 bilhões em 2023 e R$ 15,5 bilhões em 2024.

Impacto da Taxa Selic na Poupança

Um dos motivos para os saques é o nível elevado da taxa Selic, que torna outras aplicações mais atrativas. Em julho, o Banco Central interrompeu o ciclo de altas da Selic, mantendo-a em 15% ao ano.