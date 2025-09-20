PIB do Paraná cresce 3,8% no primeiro semestre, acima da média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 3,8% no primeiro semestre do ano, no mesmo comparativo com o ano passado, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgados na quinta-feira (18). A economia brasileira expandiu 2,5% no mesmo recorte.
De janeiro a junho de 2025, a agropecuária estadual cresceu 13,56%, movida pelos bons números das safras de soja e milho, enquanto os setores industrial e de serviços apresentaram variações positivas de 3,43% e 2,46%, respectivamente. Os números corroboram o relatório do Banco Central que apontou que a atividade econômica do Paraná foi a que mais cresceu no primeiro semestre do ano.
No que diz respeito aos valores monetários, o PIB do Estado alcançou R$ 403 bilhões no acumulado do 1º semestre, o mesmo que o ano todo de 2016, por exemplo. Considerando esse valor, o Paraná atingiu uma participação de 6,51% no PIB brasileiro, acima do peso de 6,45% observado no 1º semestre de 2024.
“O Paraná é uma força econômica. Estamos muito animados com o desempenho de todos os segmentos, com os números do mercado de trabalho e com os novos investimentos que estão chegando. O Paraná tem infraestrutura, mão de obra qualificada e segurança jurídica para os investidores”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Alcançamos o posto de quarta maior economia do Brasil e estamos trabalhando para dobrar o tamanho do PIB até o fim de 2026”.
Ambiente de negócios
De acordo com Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, a elevação da participação do Estado na economia nacional é fruto principalmente da parceria entre o governo paranaense e o setor produtivo. “A instauração de um favorável ambiente de negócios sempre foi tratada com prioridade pela atual gestão”, analisa.
Na mesma linha, o secretário do Planejamento do Estado, Ulisses Maia, ressalta a consolidação da condição de quarta maior economia do País. “Os resultados que vêm sendo colhidos refletem o dinamismo de uma estrutura produtiva diversificada, da agropecuária à indústria, passando ainda pelos serviços”, afirma.
Expansão agro
Segundo o Ipardes, o PIB do Paraná também cresceu 2,5% no 2º trimestre deste ano, em comparação a igual período de 2024, como resultado da expansão da agropecuária, que registrou incremento de 14,41%, indústria (1,18%) e serviços (1,48%). O crescimento do total da economia paranaense é superior à taxa anotada pelo PIB nacional, que avançou 2,2% em termos reais no período de abril a junho de 2025.
Já no acumulado de quatro trimestres, a expansão foi de 3,63%, também com destaque para agropecuária (7,69%) e indústria (4,47%). No acumulado desse período o valor do PIB paranaense soma R$ 756,2 bilhões.