PIB do Paraná cresce 3,8% no primeiro semestre, acima da média nacional

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 3,8% no primeiro semestre do ano, no mesmo comparativo com o ano passado, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgados na quinta-feira (18). A economia brasileira expandiu 2,5% no mesmo recorte.

De janeiro a junho de 2025, a agropecuária estadual cresceu 13,56%, movida pelos bons números das safras de soja e milho, enquanto os setores industrial e de serviços apresentaram variações positivas de 3,43% e 2,46%, respectivamente. Os números corroboram o relatório do Banco Central que apontou que a atividade econômica do Paraná foi a que mais cresceu no primeiro semestre do ano.

No que diz respeito aos valores monetários, o PIB do Estado alcançou R$ 403 bilhões no acumulado do 1º semestre, o mesmo que o ano todo de 2016, por exemplo. Considerando esse valor, o Paraná atingiu uma participação de 6,51% no PIB brasileiro, acima do peso de 6,45% observado no 1º semestre de 2024.

“O Paraná é uma força econômica. Estamos muito animados com o desempenho de todos os segmentos, com os números do mercado de trabalho e com os novos investimentos que estão chegando. O Paraná tem infraestrutura, mão de obra qualificada e segurança jurídica para os investidores”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Alcançamos o posto de quarta maior economia do Brasil e estamos trabalhando para dobrar o tamanho do PIB até o fim de 2026”.