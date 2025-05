PIB do Agro cresce 12,2% e impulsiona economia

A economista do IBGE, Rebeca Palis, destacou a força do setor no crescimento geral da economia: “Desse crescimento interanual de 2,9%, 25% — ou seja, um quarto — foi responsabilidade somente de uma atividade econômica que pesa 6,5% da economia brasileira: a agropecuária”, afirmou.

Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 10,2%. Os números vieram praticamente em linha com as projeções do mercado, que estimavam uma alta de 12,1% frente ao trimestre anterior e 10,7% na comparação anual.

A agropecuária brasileira teve desempenho extraordinário no primeiro trimestre de 2025 e foi a principal responsável pela expansão da economia do País no período. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor cresceu 12,2% na comparação com o último trimestre de 2024 — o melhor resultado para esse tipo de comparação desde 2023.

Outro segmento que colaborou para o desempenho positivo do PIB foi o de serviços, que avançou 0,3% em relação ao quarto trimestre de 2024 e 2,1% na comparação com o primeiro trimestre do mesmo ano. Dentro do setor, os serviços de informação e comunicação lideraram o crescimento, impulsionados pela expansão contínua desde a pandemia, especialmente nos segmentos de internet e desenvolvimento de sistemas.

Com esse impulso da agropecuária e o apoio do setor de serviços, a economia brasileira começa 2025 com sinal positivo, superando incertezas e reafirmando o peso do campo no desempenho nacional.

No ano passado, o Paraná reafirmou sua importância no cenário agropecuário brasileiro, consolidando-se como o segundo maior produtor agrícola do País. O Estado foi responsável por 12,8% da produção nacional de grãos, ficando atrás apenas do Mato Grosso, que liderou com 31,4%

Ainda em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio no Paraná cresceu 1,81%, segundo dados do CNA e CEPEA, com destaque para o setor pecuário. O PIB paranaense total acumulado em 2024 foi de R$ 718 bilhões, com a agropecuária contribuindo com R$ 64,7 bilhões. No quarto trimestre, o valor acrescentado do PIB paranaense foi de R$ 176,5 bilhões, sendo que R$ 6,7 bilhões foram provenientes da agropecuária.