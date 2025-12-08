Brasil - A projeção do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira em 2025 subiu de 2,16% para 2,25%, segundo o boletim Focus desta segunda-feira (8). O relatório reúne semanalmente as expectativas de instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos.

2026

Para 2026, a estimativa do PIB passou de 1,78% para 1,8%. Em 2027 e 2028, o mercado prevê expansão de 1,84% e 2%, respectivamente.

No segundo trimestre deste ano, a economia cresceu 0,4%, impulsionada pelos setores de serviços e indústria, segundo o IBGE. Em 2024, o PIB avançou 3,4%, marcando o quarto ano seguido de crescimento e o melhor desempenho desde 2021.

A previsão para a cotação do dólar é de R$ 5,40 no fim deste ano e R$ 5,50 em 2026.

Inflação

As instituições financeiras projetam inflação oficial de 4,4% em 2025. Para 2026, a expectativa passou de 4,17% para 4,16%. Em 2027 e 2028, as estimativas são de 3,8% e 3,5%.

A previsão caiu pela quarta semana seguida após o IPCA de outubro registrar 0,09%, o menor índice para o mês desde 1998. Com isso, a inflação em 12 meses recuou para 4,68%, abaixo de 5% pela primeira vez em oito meses, mas ainda acima do teto da meta.