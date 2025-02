Pesquisa da Fiep revela que 61% dos industriais estão otimistas em relação a seus negócios para 2025

Curitiba - A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) divulgou, na quinta-feira (20), os resultados da 29ª edição da Sondagem Industrial, levantamento anual que capta as expectativas dos empresários do setor para o ano seguinte. Os dados mostram que 61% dos industriais paranaenses estão otimistas ou muito otimistas com o desempenho de suas indústrias em 2025, enquanto 31% têm perspectivas neutras e somente 8% demonstram pessimismo.

Já em relação ao desempenho da economia do país no ano, 24% apostam em crescimento ou forte crescimento, 33% esperam estabilidade e 43% acreditam que haverá retração ou forte retração.

“A pesquisa trouxe uma preocupação muito grande com a política econômica nacional”, ressaltou o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos. “Por um lado, o empresário acredita muito nele, mas por outro não acredita em mudanças no plano do governo federal”, completou.

Questões como taxa de juros elevada, infraestrutura e custo do crédito preocupam parte dos empresários, que veem desafios no ambiente econômico.

O levantamento, realizado entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, ouviu indústrias de diferentes portes e segmentos. Entre os respondentes, 90% pretendem investir neste ano, com prioridade para melhorias em processos, produtos e serviços (56%), redução de custos produtivos (44%) e prospecção de novos mercados (41%). Apesar desse panorama, a dificuldade de acesso ao crédito segue como uma barreira, levando 55% dos empresários a utilizarem recursos próprios para financiar investimentos.

Otimismo com produtividade e ampliação das vendas

A pesquisa aponta que a percepção dos empresários que estão otimistas em relação aos seus negócios para 2025 está fortemente atrelado à expectativa de aumento das vendas (90%), acesso a novos mercados (69%) e ganho de produtividade e competitividade (65%). “A indústria paranaense segue demonstrando resiliência e capacidade de crescimento. O desempenho positivo registrado em 2024 faz com que os empresários enxergam oportunidades na expansão do mercado e no fortalecimento da produção”, afirma Vasconcelos.