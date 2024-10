Paraná precisa qualificar 1,1 milhão de profissionais até 2027, segundo Senai

Para atender a demanda da indústria do Paraná nos próximos três anos, será necessário qualificar 1,1 milhão profissionais entre 2025 e 2027, segundo o Mapa do Trabalho Industrial. O número contempla a necessidade de formação de 170,1 mil novos profissionais e de requalificação de 920,4 mil que já estão no mercado. A projeção leva em conta o crescimento da economia e do mercado de trabalho. O levantamento é elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estudo é uma importante ferramenta de inteligência para subsidiar as ações de planejamento de oferta do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“Como ficou evidente nos Fóruns Regionais da Indústria que promovemos neste ano, a questão da empregabilidade é um dos principais desafios que o setor industrial paranaense enfrenta para sustentar sua evolução”, afirma o presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Edson Vasconcelos. “A indústria do nosso estado cresce acima da média nacional e tem potencial para se desenvolver muito mais, mas precisa de profissionais capacitados para acompanhar os avanços tecnológicos e ocupar os milhares de postos de trabalho que são abertos pelas empresas. O Senai Paraná tem se debruçado sobre esse tema, ofertando cursos de qualificação profissional em diversas áreas e serviços que contribuem para o aumento da produtividade das indústrias”, completa.

Segundo o Mapa do Trabalho Industrial, o estado precisará de 170,1 mil trabalhadores com uma nova formação para atender o ritmo de criação de empregos e a reposição de trabalhadores que deixarão o mercado de trabalho formal.

Atualizações

As projeções para o Paraná também mostram que 920,4 mil trabalhadores precisarão de treinamento e desenvolvimento para atualizar as competências nas funções que já desempenham na indústria e que também são demandadas por outros setores no Brasil.

A atualização envolve o desenvolvimento de competências em dimensões como hard skills (habilidades técnicas como domínio de máquinas, equipamentos e softwares), soft skills (competências comportamentais como pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade e inovação) e ações de saúde e segurança no trabalho (como inspeção de instalações, normas e regulamentos), para que os trabalhadores contem com as habilidades necessárias para desempenhar as funções de maneira eficaz e segura.

Maior demanda

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial, entre 2025 e 2027, as áreas com maior demanda por profissionais serão: