Paraná - O Paraná registrou superávit em sua balança comercial em cinco dos últimos seis anos, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior. O desempenho iguala o total de superávits dos nove anos anteriores — entre 2011 e 2014, o Estado teve quatro déficits consecutivos.

De janeiro a setembro de 2025, o saldo positivo soma US$ 2,1 bilhões, resultado de US$ 17,7 bilhões em exportações e US$ 15,6 bilhões em importações. A tendência é de que o ano feche novamente com mais vendas do que compras no mercado internacional.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, os superávits consecutivos refletem a competitividade das empresas locais e os investimentos estaduais em infraestrutura de exportação. “As exportações do Paraná se destacam pela diversidade, com alimentos e produtos de alto valor agregado, como automóveis, tratores e caminhões”, afirma.

Em 2019, o Estado registrou superávit de US$ 2 bilhões, com exportações de US$ 16,4 bilhões e importações de US$ 14,4 bilhões, impulsionadas pela compra de fertilizantes. Em 2020, mesmo com a pandemia, o Paraná manteve saldo positivo de US$ 4,3 bilhões. No ano seguinte, as exportações cresceram para US$ 19 bilhões, e as importações, para US$ 16,9 bilhões, resultando em superávit de US$ 2 bilhões.

Em 2022, a guerra na Ucrânia elevou os custos de insumos agrícolas e reduziu o saldo, mas as exportações seguiram em alta, alcançando US$ 22,1 bilhões. Em 2023, com a normalização dos preços e uma grande safra, o Estado registrou seu melhor resultado recente: US$ 7,1 bilhões de superávit, com US$ 25,2 bilhões em exportações. Em 2024, o saldo positivo foi de US$ 3,7 bilhões.