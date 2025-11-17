Paraná - O rendimento médio mensal do trabalho no Paraná avançou 9,59% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, o maior crescimento entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Paraná superou Santa Catarina (9,52%), Distrito Federal (8,69%) e Goiás (7,10%).

Segundo a PNADC, divulgada pelo IBGE, a média salarial dos paranaenses subiu de R$ 3.713 para R$ 3.881 mensais. O aumento também supera a média nacional, que cresceu 3,36%, passando de R$ 3.425 para R$ 3.517. Os dados foram compilados pelo Ipardes.

O crescimento salarial acompanha a expansão do mercado de trabalho. O número de paranaenses ocupados passou de 6,063 milhões para 6,248 milhões, incorporando 185 mil pessoas em um ano. Segundo Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, esse movimento reflete o desempenho produtivo do Estado, que frequentemente lidera o ranking nacional da atividade econômica.

O secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, destaca que o aumento do emprego e da renda impacta diretamente a economia e os indicadores sociais, oferecendo mais dignidade à população.