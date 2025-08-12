Paraná lança painel interativo para monitoramento do comércio exterior

Paraná - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lançou uma nova ferramenta para que gestores, empresários e a própria população acompanhem a evolução do comércio exterior do Paraná. Trata-se de um painel interativo com um panorama completo das exportações e importações paranaenses, destacando não apenas os produtos comercializados, mas também os destinos, valores e volumes movimentados.

Compra e venda

A proposta, segundo a Assessoria Técnica de Economia (ATE), é permitir que a sociedade tenha uma visão bastante clara não só do que o Estado compra e vende para o mundo, mas também da dimensão da importância de cada indústria nesse comércio global – assunto que se tornou central no atual cenário político e econômico. A novidade é uma forma de ajudar a acompanhar e a mensurar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, que entraram em vigor no dia 6 de agosto.

“Com as tarifas, o brasileiro passou a se interessar pelo impacto que essas medidas vão trazer à nossa economia. Assim, desenvolvemos uma plataforma que permite uma visão bem clara e detalhada daquilo que o Estado e o próprio país mais compra e vende”, explica Eduardo Paim, assessor técnico da Sefa e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do painel.

Mais do que apenas servir de curiosidade, a ferramenta é uma poderosa aliada para a tomada de decisões estratégicas. “Ainda no caso dos EUA, nos últimos dias, vimos uma corrida contra o tempo dos estados para se prepararem para as tarifas. Então ter esse nível de detalhamento dos setores mais afetados ou de possíveis outros mercados é fundamental – e tudo a alguns poucos cliques de distância”, diz Paim.

Com uma interface intuitiva e gráficos interativos, o painel de comércio exterior da Sefa agrega dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Governo Federal, e não se limita apenas ao Paraná. É possível atribuir filtros que mostram o cenário nacional ou de cada um dos estados brasileiros, permitindo comparações e acompanhamentos históricos.

Segundo o diretor-geral da Secretaria da Fazenda, Luiz Paulo Budal, a criação do painel reflete o compromisso em fornecer ferramentas que fomentem o crescimento econômico e a competitividade.