Paraná exporta 6 mil toneladas de carne de peru no 1º semestre

Paraná - O Boletim de Conjuntura Agropecuária, publicado pelo Departamento de Economia Rural (Deral) nesta quinta-feira (07), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), tem uma análise sobre o mercado de perus. As informações têm base no Agrostat Brasil, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária que acompanha o comércio exterior do setor agropecuário.

Entre os principais exportadores de peru, o Paraná teve um resultado positivo em receita no 1º semestre, com crescimento de 4%. O Paraná exportou 6.233 toneladas e arrecadou US$ 16,630 milhões, bom aumento em relação aos US$ 15,956 milhões anteriores.

Santa Catarina liderou a exportação com US$ 22,628 milhões e 9.239 toneladas. Mesmo assim, reduziu em 29,8% o volume e em 15,2% a receita em relação a igual período de 2024, quando exportou 13.164 toneladas, com faturamento de US$ 32,819 milhões. O segundo exportador foi o Rio Grande do Sul, com US$ 19,764 milhões e 8.296 toneladas, queda de 18% em volume (10.120 toneladas em 2024) e 22,3% (US$ 25,534 milhões) em receita.

No geral, as exportações brasileiras de carne de peru enfrentaram uma queda no primeiro semestre de 2025, com retração de 18,8% em volume e 20% em receita cambial. Os dados mostram que o País embarcou 24 mil toneladas do produto entre janeiro e junho, o que gerou uma receita de US$ 59,538 milhões. No mesmo período do ano anterior foram 29.571 toneladas, com a entrada de US$ 74,377 milhões.

Os principais mercados da carne de peru brasileira no primeiro semestre de 2025 foram: Chile (3.129 toneladas e US$ 10,534 milhões), África do Sul (2.734 toneladas e US$ 3,535 milhões), México (2.167 toneladas e US$ 5,738 milhões), Países Baixos (2.062 toneladas e US$ 8,944 milhões) e Guiné Equatorial (1.728 toneladas e US$ 2,823 milhões). “É notável que, apesar da retração geral, o Paraná conseguiu um resultado positivo em receita”, disse o analista do Deral, Roberto Carlos Andrade e Silva.

Bovinos

O boletim do Deral registra ainda a expectativa que se criou de que a carne bovina estaria entre as exceções na aplicação de tarifa extra de 50% por parte do governo dos Estados Unidos, o que acabou não acontecendo no primeiro momento. A tarifa passou a valer na quarta-feira (06).

No entanto, pela demanda crescente da população norte-americana e o elevado preço da carne bovina ao consumidor naquele mercado, o segmento tem esperança que negociações amenizem a tarifa. No Brasil, o preço da arroba tem experimentado alta e no momento do fechamento do boletim se posicionava em R$ 301,00.

Suínos

Em relação à suinocultura, o documento cita o porcentual de 98,88% da população suína paranaense com o rebanho atualizado na campanha organizada pela Adapar entre os meses de maio e junho. O resultado representou avanço em relação ao ano anterior, quando 98,71% tiveram os cadastros atualizados.