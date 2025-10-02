Para FPA, ministra tem usado cargo para defender a Moratória da Soja

Brasil - Requerimento da deputada Coronel Fernanda (PL-MT), coordenadora de Política de Abastecimento da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), para convocar a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Agricultura (CAPADR) da Câmara dos Deputados. O objetivo é que a ministra preste esclarecimentos sobre o uso da estrutura pública da pasta em defesa da Moratória da Soja, acordo firmado entre tradings, indústrias e ONGs em 2006.

A parlamentar afirma que o pacto, de caráter privado, vem sendo tratado pelo governo federal como política pública, em desacordo com a legislação vigente. “A Moratória se transformou em um pesadelo para os produtores rurais em 2025. Não cabe ao Brasil aceitar pactos que prejudiquem justamente o setor que mais contribui para a economia nacional e para a segurança alimentar mundial”, disse Coronel Fernanda.

Na justificativa do requerimento, a deputada aponta indícios de possível desvio de finalidade administrativa. Ela destacou que o Ministério do Meio Ambiente se manifestou publicamente contra a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que considerou a Moratória da Soja como um acordo anticompetitivo.