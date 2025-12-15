Brasil - A segunda parcela do décimo-terceiro salário será paga até sexta-feira (19) aos trabalhadores ativos. A primeira parcela foi quitada em novembro.

A antecipação do pagamento, no entanto, não se aplica a aposentados e pensionistas do INSS, que já receberam a primeira e segunda parcelas entre abril e junho, como nos anos anteriores.

Direitos e Condições do Décimo-Terceiro Salário

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter atuado com carteira assinada por pelo menos 15 dias neste ano. Trabalhadores em licença-maternidade ou afastados por doença ou acidente também têm direito. Caso haja demissão sem justa causa, o valor será pago proporcionalmente ao período trabalhado, junto com a rescisão. Já em demissão por justa causa, o trabalhador perde o direito ao benefício.