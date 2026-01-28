Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel inicia o ano de 2026 com um marco importante: o anúncio do maior pacote de recape asfáltico da história do Município. Serão investidos R$ 63.957.466,39 em mais de 30 km de vias urbanas, totalizando 330 mil m² de extensão. As obras contemplam ruas estratégicas que, há anos, necessitavam de readequação devido ao desgaste natural do pavimento. Os recursos são do Governo do Estado, com apoio do governador Ratinho Jr e foram anunciados hoje (27), em evento na Acic.

Ao todo, o pacote está dividido em quatro lotes, que atendem demandas antigas da população, como a Rua do Cowboy.

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, esteve em Cascavel para anunciar o pacote de obras à comunidade. “É um grande pacote de investimentos, à altura de Cascavel. Tudo tem um tempo de validade, e o asfalto também. Por isso, estamos avançando com investimentos para recuperar essa infraestrutura e permitir que uma cidade organizada como Cascavel continue seguindo em frente”.