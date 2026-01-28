Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel inicia o ano de 2026 com um marco importante: o anúncio do maior pacote de recape asfáltico da história do Município. Serão investidos R$ 63.957.466,39 em mais de 30 km de vias urbanas, totalizando 330 mil m² de extensão. As obras contemplam ruas estratégicas que, há anos, necessitavam de readequação devido ao desgaste natural do pavimento. Os recursos são do Governo do Estado, com apoio do governador Ratinho Jr e foram anunciados hoje (27), em evento na Acic.
Ao todo, o pacote está dividido em quatro lotes, que atendem demandas antigas da população, como a Rua do Cowboy.
O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, esteve em Cascavel para anunciar o pacote de obras à comunidade. “É um grande pacote de investimentos, à altura de Cascavel. Tudo tem um tempo de validade, e o asfalto também. Por isso, estamos avançando com investimentos para recuperar essa infraestrutura e permitir que uma cidade organizada como Cascavel continue seguindo em frente”.
Um dos articuladores dos recursos, o deputado estadual Gugu Bueno, ressaltou a parceria entre os governos municipal e estadual em benefício da população. “Cascavel vive o maior pacote de investimentos da sua história. Os investimentos recentes já ultrapassam R$ 500 milhões e, agora, temos esse destaque de cerca de R$ 65 milhões em projetos apresentados pela Prefeitura à Secretaria das Cidades e liberados pelo governador. Vamos recapear as principais ruas da cidade, além de mais de R$ 30 milhões para as obras do Lago Azul, realizando um sonho antigo da comunidade. Também já estão liberados R$ 30 milhões para pavimentação de trechos que ainda não tinham asfalto. Com isso, Cascavel chegará a 100% das ruas pavimentadas”.
Ordem de serviços
O secretário de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, informa que a previsão é que as ordens de serviço sejam emitidas em até 45 dias. “Não havendo impedimentos jurídicos, nossa expectativa é iniciar a emissão das ordens de serviço de forma gradativa, lote a lote, a partir do fim de fevereiro. O recape é fundamental. Os trabalhos não param”, afirmou.