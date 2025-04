Número de novas empresas no Paraná cresce 32,55%

O Paraná registrou um aumento de 32,55% no número de novas empresas no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024. O aumento refere-se ao saldo acumulado, calculado a partir da diferença entre o número de aberturas e de baixas de empresas. De janeiro a março deste ano o saldo acumulado foi de 46.032 empresas, enquanto que de janeiro a março de 2024 houve 34.728 novos negócios.

Os dados positivos estão no relatório Painel de Empresas, relatório da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), publicado nesta sexta-feira (4).

Entre janeiro e março deste ano, foram abertas 103.536 empresas, um acréscimo de 30.229 novos registros em relação ao acumulado de fevereiro, quando somavam 73.307. Na comparação com o registrado no primeiro trimestre de 2024 (79.667), os três primeiros meses deste ano registraram aumento de 30%.

A maior parte das empresas abertas permaneceu de microempreendedores individuais, com 73% do total (77.611). Em seguida, aparecem as empresas do tipo Limitada, que representaram 25% das aberturas (24.052). O Paraná somou 1.818.625 empresas ativas em março.

Também foram baixadas 57.504 empresas no Paraná no primeiro trimestre. Especificamente no mês de março, o número de baixas do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) foi 5% menor que em fevereiro. Enquanto no mês anterior foram fechados 18.806 negócios no Estado, em março o número caiu para 17.902.

Vigor econômico e confiança dos empreendedores

Os mais de 103 mil negócios abertos no primeiro trimestre demostram o vigor econômico paranaense.