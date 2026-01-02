Brasil - Quem está perto de se aposentar deve ficar atento às regras da Reforma da Previdência de 2019, que preveem mudanças automáticas a cada ano.

Em 2026, houve alterações nas regras de transição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a soma de idade + tempo passou a exigir 93 pontos para mulheres e 103 para homens. Para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima agora é de 59 anos e meio (mulheres) e 64 anos e meio (homens), aumentando seis meses por ano.

Servidores públicos seguem a mesma pontuação, mas precisam cumprir idade mínima maior, além de 20 anos no serviço público e cinco no cargo.

Professores também tiveram aumento na idade mínima: 54 anos e meio (mulheres) e 59 anos e meio (homens), mantendo o tempo mínimo de contribuição de 25 e 30 anos, respectivamente.

A aposentadoria por idade está totalmente em vigor desde 2023: 65 anos para homens, 62 para mulheres, com 15 anos de contribuição.