Nota Paraná atinge 10 anos com avanço histórico: 500 vezes mais notas fiscais

Paraná - O Programa Nota Paraná celebra 10 anos em agosto com um feito histórico: mais de 1,02 bilhão de notas fiscais foram emitidas no primeiro semestre de 2025 em todo o Estado. O número, que é por si só já bastante representativo e o maior da história do Nota Paraná, revela ainda um aumento de 500 vezes em comparação com o período imediatamente anterior ao lançamento do programa, em agosto de 2015.

Nos primeiros seis meses daquele ano, às vésperas da criação do programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), foram emitidas apenas 2,04 milhões de notas. Dez anos depois, esse total disparou cerca de 50.000% – um salto quase inimaginável uma década atrás.

“Ao longo de todos esses anos, o Nota Paraná ajudou a transformar a cultura fiscal no Estado. Hoje, pedir CPF na nota virou parte da rotina de compras dos paranaenses”, afirma o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. Os dados referem-se à Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), documento que registra operações em estabelecimentos de varejo como supermercados, farmácias, lojas e outros pontos de venda direta ao consumidor.

A coordenadora do programa, Marta Gambini, que acompanha essa evolução desde o início, destaca o quanto pedir o CPF na nota é um ato de cidadania. “A gente fala muito nos prêmios e nos créditos entregues todos os meses, mas a verdadeira função do programa é estimular o cidadão a exigir a nota fiscal. Com isso, cada um dos mais de 5,4 milhões de participantes é um fiscal do Estado no combate à sonegação de impostos”, diz. “E a adesão crescente do cidadão mostra que o paranaense entendeu a importância desse ato tão simples”.

CONJUNÇÃO DE FATORES

Embora a marca de 1 bilhão de notas fiscais emitidas no primeiro semestre de 2025 seja um feito a ser celebrado, Gambini reconhece que o Nota Paraná não foi o único responsável por puxar os números para cima. Segundo ela, o sucesso do programa é um dos fatores que ajudam a explicar esse salto de 500 vezes no total de emissões.

O bom momento da economia paranaense é outro ponto que justifica a evolução expressiva em uma década. De acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista do Paraná cresceu praticamente o triplo da média nacional entre janeiro e maio de 2025. A alta do Estado no período foi de 3%, enquanto o crescimento médio do Brasil foi de 1,1%.

Contudo, como reforça Marta Gambini, essa alta no comércio vem acompanhada da alta adesão do consumidor ao Nota Paraná. “Pedir o CPF nas notas fiscais e, portanto, exigir o documento se tornou parte da cultura do paranaense e a gente viu isso se construindo ano após ano. E ver o quanto as emissões cresceram nesses 10 anos mostra como nosso trabalho deu resultado”, comemora a coordenadora do programa.

Segundo ela, o cidadão entendeu desde o lançamento a função do Nota Paraná e isso apenas se consolidou com o tempo – algo que fica bem evidente nos números. No primeiro semestre de 2016, quando o programa já estava em pleno funcionamento às vésperas de seu primeiro aniversário, a Receita Estadual viu a emissão de notas crescer 178 vezes, chegando a 363,4 mil documentos lançados.

Comparando os primeiros semestres de 2015 e 2025, é possível notar um crescimento contínuo e consistente no número de notas fiscais emitidas. As únicas exceções ficam para os anos de 2020 e 2021, quando a pandemia da Covid-19 impactou fortemente o comércio não só no Paraná, mas em todo o Brasil e o mundo.Total de notas fiscais emitidas no primeiro semestre de cada ano

2015: 2.042.863

2016: 363.473.593

2017: 746.520.261