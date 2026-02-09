Brasil - A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país, caiu de 3,99% para 3,97% em 2026. A estimativa consta no boletim Focus desta segunda-feira (9), divulgado semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília.

Para 2027, a projeção da inflação foi mantida em 3,8%. Já para 2028 e 2029, o mercado prevê inflação de 3,5% em ambos os anos.

Pela quinta semana consecutiva, a previsão para a inflação de 2026 foi reduzida e segue dentro do intervalo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que define um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

A primeira divulgação oficial do IPCA de 2026 será feita nesta terça-feira (10) pelo IBGE, com os dados referentes ao mês de janeiro.

Em dezembro, a alta nos preços de transportes por aplicativo e passagens aéreas levou a inflação a 0,33%, acima dos 0,18% registrados em novembro. Com isso, o IPCA acumulou alta de 4,26% em 2025.

Taxa Selic

Para controlar a inflação, o Banco Central utiliza como principal instrumento a Taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Apesar do recuo da inflação e do dólar, o colegiado manteve os juros pela quinta reunião seguida.

A Selic está no maior patamar desde julho de 2006, quando atingiu 15,25% ao ano. Em comunicado, o Copom confirmou a intenção de iniciar a redução dos juros em março, caso o cenário econômico permaneça estável e a inflação sob controle.

Segundo o mercado, a Selic deve cair para 12,25% ao ano até o fim de 2026. Para 2027 e 2028, a expectativa é de novas reduções, para 10,5% e 10%, respectivamente. Em 2029, a taxa pode chegar a 9,5% ao ano.