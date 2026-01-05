Brasil - O primeiro Boletim Focus de 2026 mostrou estabilidade em três das quatro medianas projetadas pelo mercado financeiro. A única mudança foi na expectativa de inflação para 2026, que subiu ligeiramente de 4,05% para 4,06%, segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira (5) pelo Banco Central.

A inflação oficial do país é medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). A variação de 0,01 ponto percentual ocorre após oito semanas consecutivas de queda nas projeções. Há quatro semanas, a expectativa para o fim de 2026 era de 4,16%. Para os anos seguintes, as projeções permanecem estáveis: 3,80% em 2027 e 3,50% em 2028.

A meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3% para 2026, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo (limites de 1,5% a 4,5%). A prévia da inflação de dezembro foi de 0,25%, levando o acumulado de 12 meses a 4,41%, dentro da meta do governo. É o segundo mês seguido com inflação dentro da margem de tolerância, após novembro registrar 4,5%. O IBGE divulgou os dados.

Projeções do Mercado Financeiro

As projeções do mercado financeiro para o PIB, câmbio e Selic também se mantêm estáveis. O crescimento do PIB está estimado em 1,8% para 2026 e 2027, e 2% para 2028.