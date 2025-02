Mercado financeiro eleva previsões de inflação no Brasil pela 19ª semana seguida

Brasil - O mercado financeiro ajustou suas previsões para a inflação, elevando a expectativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) de 5,6% para 5,65% em 2023. Para os anos seguintes, as estimativas também foram alteradas: em 2026, a previsão subiu de 4,35% para 4,4%, enquanto para 2027 e 2028, as expectativas são de 4% e 3,79%, respectivamente. Vale destacar que a projeção do Boletim Focus para 2025 ultrapassa o teto da meta de inflação, que é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em janeiro, o Brasil registrou uma inflação oficial de apenas 0,16%, o menor índice para o mês desde 1994.

Esse resultado foi influenciado pelo Bônus Itaipu, que gerou um desconto significativo nas contas de energia elétrica. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA apresenta uma taxa de 4,56%, refletindo a situação econômica do país. Para controlar a inflação, o Banco Central utiliza a taxa Selic, que atualmente está fixada em 13,25% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom) já anunciou um aumento de um ponto percentual na Selic durante a reunião de março, com a expectativa de que a taxa atinja 15% ao ano até o final de 2025.