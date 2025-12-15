Brasil - A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, foi revista de 4,4% para 4,36% este ano, conforme o boletim Focus publicado nesta segunda-feira (15) pelo Banco Central. Para 2026, a estimativa passou de 4,16% para 4,1%, e para 2027 e 2028, as projeções são de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Pela quinta semana consecutiva, a previsão de inflação foi reduzida, alcançando o intervalo da meta de 3%, com margem de tolerância entre 1,5% e 4,5%, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em novembro, a inflação foi de 0,18%, impactada pela alta nas passagens aéreas, enquanto em outubro havia sido 0,09%. A inflação acumulada em 12 meses está em 4,46%, dentro da meta do CMN.

Juros e Política Monetária



O Banco Central usa a taxa básica de juros, a Selic, como principal ferramenta para controlar a inflação. A taxa foi mantida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) pela quarta vez seguida, em resposta à desaceleração da economia. O BC não indicou quando começará a cortar os juros, destacando que o cenário atual exige cautela. A Selic está no nível mais alto desde julho de 2006 (15,25%), após ter sido elevada de 10,5% em maio de 2024.

A expectativa é que a Selic caia para 12,13% ao ano até o final de 2026, e para 10,5% em 2027, com a possibilidade de chegar a 9,5% em 2028.