Brasil - A previsão do mercado financeiro para a inflação de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi reduzida de 4,36% para 4,33%, conforme o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (22) pelo Banco Central. Para 2026, a estimativa também caiu, passando de 4,1% para 4,06%. Já para 2027 e 2028, as projeções são de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Pela sexta semana consecutiva, a previsão de inflação para 2025 foi ajustada para dentro da meta do Banco Central, que é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Isso significa que o IPCA pode variar entre 1,5% e 4,5%. Em novembro, a inflação foi de 0,18%, impulsionada pelo aumento das passagens aéreas, após 0,09% em outubro, o que resultou em uma inflação acumulada de 4,46% nos últimos 12 meses, dentro da meta.

Taxa Selic

A principal ferramenta usada pelo Banco Central para controlar a inflação é a Taxa Selic, atualmente em 15% ao ano. A manutenção dessa taxa nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) foi uma resposta à desaceleração econômica. A expectativa é que a Selic permaneça alta por um bom tempo, devido à incerteza no cenário atual, sem previsão clara para cortes.

A Selic está no nível mais alto desde 2006, quando era de 15,25% ao ano. Desde junho de 2024, ela se mantém em 15% após sucessivos aumentos, tendo atingido 10,5% em maio de 2024. Para 2026, os analistas projetam uma redução para 12,25%, com novos cortes para 10,5% e 9,75% nos anos seguintes.