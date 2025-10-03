Mais de 300 mil empregos na contramão da ‘CNH popular’

Brasília - A decisão do governo federal de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas para quem deseja obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode atingir em cheio um setor que emprega mais de 300 mil trabalhadores em todo o país. Estima-se que cerca de 15 mil empresas do ramo corram o risco de fechar as portas, segundo a Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto). Para a entidade, além da ameaça econômica, a medida compromete a segurança no trânsito e enfraquece uma política pública construída ao longo de décadas.

O presidente Lula deu aval à mudança, apresentada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A proposta permite que candidatos às categorias A e B — motos e carros — estudem por conta própria ou com instrutor particular, ficando obrigados apenas a realizar os exames teórico e prático nos Detrans. Segundo o governo, a medida pretende reduzir custos e facilitar o acesso à habilitação, especialmente para trabalhadores que dependem da CNH como ferramenta de sustento.

Hoje, o valor médio para tirar a carteira varia de R$ 3 mil a R$ 4 mil, podendo ultrapassar R$ 5 mil em alguns estados. Com a flexibilização, o governo estima que os gastos do candidato possam cair até 80%. Já as autoescolas contestam, afirmando que o custo real de ensino teórico e prático gira em torno de R$ 1.350 e que grande parte do valor final corresponde a taxas cobradas pelos Detrans, não ao serviço prestado pelas empresas.

Formação

Para a Feneauto, a mudança desconsidera o papel das autoescolas na formação cidadã dos condutores. Além de ensinar técnicas de direção, esses centros abordam regras de circulação, sinalização, prioridades para pedestres e comportamentos em situações de risco. A entidade alerta que liberar candidatos sem preparação adequada pode elevar os índices de acidentes, num país que já registra números alarmantes de mortes no trânsito.