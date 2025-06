IOF: Agro reage a nova "lambança" do Governo Lula que aumenta tributação

Cascavel e Paraná - Quem conhece a metáfora do cobertor curto, em que se cobre a cabeça e descobre os pés, imediatamente faz uma analogia a mais uma lambança do Governo Lula III. Ao criar o problema do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia a criação de mais um tributo que atinge o setor responsável por sustentar a economia do País: o agronegócio.

As entidades defensoras do agronegócio já trataram de emitir notas de repúdio contra essa nova decisão. A equipe de reportagem do Jornal O Paraná ouviu a FPA (Frente Parlamentar Agropecuária) e FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) sobre o assunto.

A FPA, mais uma vez, manifestou preocupação com a proposta de tributação em 5% dos rendimentos de LCAs e LCIs, hoje isentos para pessoas físicas. Para a entidade, a medida compromete uma fonte essencial de crédito rural, especialmente para médios produtores e cooperativas, além de encarecer o financiamento do setor em meio a juros altos e queda nas commodities. “A conta será paga pelo consumidor que receberá o repasse no preço dos alimentos”, diz um dos trechos da nota.

As LCAs são base do financiamento agropecuário e estruturam o Plano Safra. Aproximadamente 42% do financiamento da safra brasileira já é proveniente de fontes privadas. Desse total, cerca de 43% têm origem nas Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). Em abril de 2025, essas letras somaram R$ 559,9 bilhões. Só no 1º trimestre de 2025, o estoque de LCIs e LCAs na B3 alcançou R$ 979,1 bilhões — parte significativa destinada ao agro. A tributação tende a afastar investidores e encarecer o crédito para quem produz.

“Mais uma vez, o ajuste fiscal foca apenas na arrecadação, sem enfrentar despesas obrigatórias nem revisar privilégios. Enquanto LCIs e LCAs serão taxadas, outros títulos permanecem isentos, sem critérios claros que justifiquem a diferenciação”.