Brasil - A partir de 21 de novembro, todas as novas solicitações de benefícios ao INSS precisarão ser feitas por meio de comprovação biométrica. A medida visa combater fraudes e será implementada de forma gradual, sem afetar benefícios já ativos. O INSS informou que aposentados, pensionistas e quem recebe auxílios não precisam tomar nenhuma medida imediata.

Quando a atualização biométrica for necessária, o INSS entrará em contato com o beneficiário, fornecendo um aviso antecipado para que ele providencie a Carteira de Identidade Nacional (CIN), sem impacto no pagamento. O documento utilizado para o cadastro biométrico será a CIN.

A mudança tem como objetivo modernizar o sistema e garantir que os benefícios cheguem a quem realmente tem direito. Alguns grupos estão dispensados da obrigatoriedade de fornecer biometria, como: