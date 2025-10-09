Brasil - Impulsionada principalmente pela alta na conta de luz, a inflação oficial de setembro subiu 0,48%, revertendo a queda de 0,11% registrada em agosto. Em 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 5,17%, acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O maior impacto no índice veio do grupo Habitação, que teve alta de 2,97% e contribuiu com 0,45 ponto percentual (p.p.) para o IPCA do mês. Dentro do grupo, o principal vilão foi a energia elétrica residencial, que saltou 10,31%, após ter caído 4,21% em agosto. Sozinha, essa alta respondeu por 0,41 p.p. da inflação de setembro — o maior impacto individual.

Essa variação na conta de luz tem explicação: em agosto, 80,8 milhões de consumidores foram beneficiados com o Bônus Itaipu, que trouxe desconto nas faturas. Em setembro, com o fim do bônus, os valores voltaram ao normal, elevando os custos.

Além disso, voltou a valer a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona uma cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Esse adicional é acionado pela Aneel em períodos de baixa nos reservatórios das hidrelétricas, o que exige o uso de usinas termelétricas — cuja energia é mais cara.