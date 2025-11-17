Brasil - Após a divulgação da inflação de outubro — a menor para o mês em quase 30 anos — a projeção do mercado financeiro para o IPCA de 2025 caiu de 4,55% para 4,46%. Com isso, a estimativa passou a ficar dentro do intervalo da meta estabelecida pelo Banco Central (BC).

A meta do Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, variando entre 1,5% e 4,5%.

Os dados constam no boletim Focus desta segunda-feira (17), divulgado semanalmente pelo BC com as expectativas de analistas para os principais indicadores econômicos. Para 2026, a projeção da inflação permanece em 4,2%. Para 2027 e 2028, as estimativas são de 3,8% e 3,5%.

A queda na conta de luz contribuiu para que o IPCA fechasse outubro em 0,09%, o menor índice para o mês desde 1998, segundo o IBGE. Em setembro, a alta foi de 0,48%; em outubro de 2024, de 0,56%. Assim, a inflação acumulada em 12 meses recuou para 4,68%, abaixo de 5% pela primeira vez em oito meses, mas ainda acima do teto da meta.

Juros básicos

Para controlar a inflação, o Banco Central utiliza a taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, mantida pelo Copom pela terceira vez seguida devido ao recuo da economia e à desaceleração dos preços. O BC, porém, não descarta novos aumentos caso considere necessário.

A autoridade monetária aponta incertezas no cenário externo, especialmente pela conjuntura econômica dos Estados Unidos, que afeta as condições financeiras globais. No Brasil, apesar da desaceleração econômica, a inflação segue acima da meta, indicando que os juros devem permanecer elevados.