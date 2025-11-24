Brasil - As projeções para a inflação de 2025 no Brasil permanecem abaixo do teto da meta pela segunda semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (24). O mercado financeiro prevê que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial, fechará o ano em 4,45%.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas se mantêm estáveis: crescimento de 2,16% em 2025, 1,78% em 2026 e 1,88% em 2027.

Inflação

A meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, entre 1,5% e 4,5%. A previsão mais otimista do mercado veio após a inflação de outubro (0,09%), divulgada pelo IBGE, ser a menor para o mês desde 1998, acumulando 4,68% em 12 meses. Foi a primeira vez em oito meses que o índice ficou abaixo de 5%.

O Boletim Focus revisou o IPCA de 2025 de 4,56% há quatro semanas para 4,46% na semana passada. Para 2026 e 2027, as projeções são de 4,18% e 3,80%, respectivamente.