Brasil - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou alta de 0,39% em janeiro, acima do resultado de dezembro, que foi de 0,21%. Com isso, o índice acumula aumento de 4,3% nos últimos 12 meses, superando o acumulado até dezembro, de 3,9%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro.

Em janeiro, a inflação dos alimentos desacelerou e ficou em 0,14%, metade do índice registrado em dezembro, quando foi de 0,28%. Já os itens não alimentícios apresentaram aceleração, passando de 0,19% para 0,47% no período.

ÍNDICE

O INPC mede o custo de vida das famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621.

O indicador se diferencia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, que abrange famílias com renda de até 40 salários mínimos. Em janeiro, o IPCA ficou em 0,33% e acumula alta de 4,44% em 12 meses.

A metodologia do IBGE atribui pesos diferentes aos grupos de preços. No INPC, os alimentos representam cerca de 25% do índice, percentual maior que no IPCA, onde o peso é de aproximadamente 21%, refletindo o maior comprometimento da renda das famílias de menor poder aquisitivo com alimentação. Em contrapartida, itens como passagens aéreas têm menor impacto no INPC.

PESQUISA

A coleta de preços é realizada em dez regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. O levantamento também inclui Brasília, Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.