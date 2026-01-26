Brasil - Pela terceira semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu as expectativas para a inflação em 2026. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (26), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deverá fechar o ano em 4%. Na semana passada, a projeção era de 4,02%, e há quatro semanas, de 4,05%.

As projeções para 2027 e 2028 permanecem estáveis em 3,80% e 3,50%, respectivamente, há 12 semanas consecutivas.

Meta de Inflação

A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2026 e anos seguintes é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior, 4,5%.

Com isso, todas as projeções do Focus estão dentro da meta, como ocorreu com o IPCA de 2025, que registrou 4,26%, dentro da meta do governo.

Juros

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro mantém a previsão de 12,25% ao final de 2026, o mesmo percentual estimado nas últimas cinco semanas. Atualmente, a Selic está em 15%, o maior nível desde julho de 2006.