Inflação desacelera e atinge 0,36% em maio, segundo IBGE

AINDA DÁ TEMPO

A dez dias do fim do prazo, cerca de 19 milhões ainda não enviaram declaração do IR

Brasil - A dez dias do fim do prazo, cerca de 19 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Fisco. Até as 17h desta terça-feira (20), 27.448.777 contribuintes enviaram a Declaração Imposto de Renda Pessoa Física 2025 (IRPF) à Receita Federal. O número equivale a 59,41% do total esperado para este ano. Segundo a […]