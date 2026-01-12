Brasil - O mercado financeiro voltou a reduzir a projeção de inflação para 2026. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (12) pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano em 4,05%.

Na semana passada, a estimativa era de 4,06%. Há quatro semanas, estava em 4,10%, indicando uma tendência gradual de queda.

Para 2027 e 2028, as projeções permanecem inalteradas há dez semanas, em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

Meta de inflação

A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para 2025, o objetivo é 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que estabelece um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

Dados do IBGE mostram que a inflação de dezembro foi de 0,33%, acima dos 0,18% registrados em novembro. Com isso, o IPCA de 2025 fechou em 4,26%, dentro da meta do governo.

Segundo o instituto, apenas o grupo habitação apresentou queda no mês (-0,33%). Os demais grupos registraram alta.

O maior impacto veio dos transportes, com variação de 0,74% e impacto de 0,15 ponto percentual, seguido por saúde e cuidados pessoais, que subiram 0,52%.

PIB

As projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceram estáveis. O mercado estima crescimento de 1,80% para 2026, percentual mantido há cinco semanas e repetido para 2027.

Para 2028, a expectativa é de crescimento de 2%.