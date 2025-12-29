Brasil - O mercado financeiro prevê que a inflação em 2025 fechará em 4,32%, abaixo do teto da meta. A expectativa para o crescimento econômico do país, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB), permanece em 2,26%.

Por se tratar do último mês do ano, com números praticamente consolidados, o Boletim Focus, do Banco Central, não trouxe novas projeções para a taxa básica de juros (Selic), que permanece em 15% ao ano.

A Selic está no maior nível desde julho de 2006, quando era de 15,25% ao ano. Após cair para 10,5% em maio de 2024, a taxa começou a subir em setembro de 2024, atingindo 15% em junho deste ano e mantendo-se nesse patamar.

Inflação

As variações na inflação e no câmbio foram pequenas. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país, teve a previsão reduzida pelo mercado financeiro pela sétima semana consecutiva: de 4,33% há uma semana para 4,32% atualmente.

A meta de inflação para 2025, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo (1,5% a 4,5%). O resultado estimado de 4,32% está dentro desse limite.