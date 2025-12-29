Brasil - O mercado financeiro prevê que a inflação em 2025 fechará em 4,32%, abaixo do teto da meta. A expectativa para o crescimento econômico do país, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB), permanece em 2,26%.
Por se tratar do último mês do ano, com números praticamente consolidados, o Boletim Focus, do Banco Central, não trouxe novas projeções para a taxa básica de juros (Selic), que permanece em 15% ao ano.
A Selic está no maior nível desde julho de 2006, quando era de 15,25% ao ano. Após cair para 10,5% em maio de 2024, a taxa começou a subir em setembro de 2024, atingindo 15% em junho deste ano e mantendo-se nesse patamar.
Inflação
As variações na inflação e no câmbio foram pequenas. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país, teve a previsão reduzida pelo mercado financeiro pela sétima semana consecutiva: de 4,33% há uma semana para 4,32% atualmente.
A meta de inflação para 2025, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo (1,5% a 4,5%). O resultado estimado de 4,32% está dentro desse limite.
Em novembro, a alta das passagens aéreas fez a inflação mensal atingir 0,18%, enquanto em outubro foi de 0,09%. A inflação acumulada em 12 meses é de 4,46%, dentro da meta do CMN. Para 2026, a expectativa é de 4,05% e, para 2027, de 3,8%.
Câmbio e PIB
O mercado projeta que o dólar feche o ano cotado a R$ 5,44, ligeiramente acima da projeção da semana passada (R$ 5,43) e acima da previsão de quatro semanas atrás (R$ 5,40).
O PIB, segundo as expectativas, permanece em 2,26% para 2025. As projeções para 2026 e 2027 também foram mantidas, com crescimento de 1,8% em ambos os anos.
No segundo trimestre de 2025, a economia brasileira cresceu 0,4%, puxada pelos setores de serviços e indústria. Em 2024, o PIB fechou em 3,4%, representando o quarto ano consecutivo de crescimento e a maior expansão desde 2021, quando a economia avançou 4,8%.
