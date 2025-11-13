Cascavel e Paraná - A inadimplência no setor do agronegócio brasileiro voltou a crescer no segundo trimestre de 2025, alcançando o maior índice desde o início da série histórica da Serasa Experian, em 2022. Segundo dados divulgados pela instituição, 8,1% da população rural têm dívidas em atraso há mais de 180 dias, um avanço que preocupa tanto analistas quanto o próprio setor produtivo.

O resultado representa uma alta de 0,3 ponto porcentual em relação ao primeiro trimestre do ano, quando o indicador era de 7,8%, e de 1,1 ponto na comparação com o mesmo período de 2024, quando o índice estava em 7%. A trajetória mostra um aumento constante — ainda que gradual — na dificuldade de produtores rurais manterem suas contas em dia, refletindo problemas acumulados de crédito e de fluxo de caixa nos últimos anos.

O levantamento considera dívidas de no mínimo R$ 1 mil, vencidas há mais de 180 dias e até cinco anos, ligadas a atividades agropecuárias e financiamentos rurais. Não entram no cálculo propriedades classificadas como “Assentamentos” ou “Povos e Comunidades Tradicionais”, por envolverem aspectos coletivos e socioambientais específicos.

A Serasa Experian também segmentou o levantamento por perfil de produtor. Os maiores índices de inadimplência estão entre aqueles sem registro de cadastro rural — arrendatários ou integrantes de grupos familiares e econômicos —, que somam 10,5% do total. Em seguida, vêm os grandes proprietários, com 9,2%; os médios, com 7,8%; e os pequenos, com 7,6%. A diferença revela um padrão de endividamento disseminado por todos os portes, mas com intensidade maior entre os que operam fora das estruturas formais de crédito e garantia.

Foto: CNA

Causas estruturais e conjunturais

A combinação de fatores macroeconômicos e setoriais explica boa parte dessa escalada. O custo de produção continua pressionado, especialmente por defensivos e fertilizantes que dependem de importações e são fortemente impactados por oscilações cambiais e tensões geopolíticas. Ao mesmo tempo, a estabilidade — e em alguns casos, queda — nos preços de commodities agrícolas tem reduzido margens de lucro, sobretudo entre os pequenos e médios produtores. “Realmente, a questão da inadimplência no setor do agronegócio, abrangendo pequenas e grandes propriedades, é preocupante porque está bem acima da média histórica, que costuma ser inferior a 5%”, analisa o economista Vander Piaia, em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná.

“O interessante é que nós temos boas perspectivas de safra de milho e de colheita de soja, mas mesmo assim a inadimplência está crescendo. Isso indica que o problema está em outras frentes, como a estabilidade de preços e problemas climáticos localizados, principalmente entre os pequenos produtores.”