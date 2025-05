Imposto de Renda: Mais de 18 mil cascavelenses ainda não entregaram a declaração

Brasil, Cascavel e Paraná - Termina nesta sexta-feira (30) à meia noite o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda do ano passado e, segundo dados da Receita Federal de Cascavel, mais de 18,7 mil contribuintes ainda não transmitiram a declaração. Ao todo, na cidade são esperadas mais de 105 mil declarações e até ontem (29) haviam sido entregues 86.294. No Paraná são esperadas 3.070.00 e até o fechamento desta edição, haviam sido entregues 2.482.569, já no Brasil todo são 46,2 milhões e mais de 36 milhões foram repassadas.

Nesta semana, os escritórios de contabilidade correm contra o tempo para conseguir encerrar o documento, fazer a conferência e repassar a tempo, mas quem ainda não fez dá tempo de ficar em dia com o “leão” – nome dado à Receita Federal do Brasil que é quem fiscaliza e aprova as declarações. Quem não entregar a declaração no prazo corre o risco de ter que pagar a multa no valor de R$ 165,74 ou até 20% sobre o imposto devido.

Além disso, muitos contribuintes têm ainda imposto a restituir, inclusive os primeiros a entregar são sempre os primeiros que recebem os valores corrigidos. Nesta sexta-feira (30) a Receita Federal fará o pagamento do primeiro lote, um dos cinco, mas este é o maior em número de contribuintes e de valores, já que ele também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 6.257.108 contribuintes receberão R$ 11 bilhões. Todo o valor irá para contribuintes com prioridade no reembolso. O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no CentroVirtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.