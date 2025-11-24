Brasil - Estão abertas as inscrições para 9.590 vagas temporárias no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As oportunidades são para pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas. Este é o maior processo seletivo do instituto para a rede de coleta regular, com remuneração a partir de R$ 2.676,24.

As inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para 22 de fevereiro de 2026, e aplicada em todos os municípios com vagas disponíveis. A prova será em dois turnos: pela manhã para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e à tarde para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou que a seleção atende a uma demanda antiga do instituto e que os novos contratados contribuirão para a execução do plano de trabalho e da coleta nacional de dados.

Vagas e benefícios

São 8.480 vagas para APM, com 5.512 para ampla concorrência e o restante dividido entre pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (2.120), indígenas (254), quilombolas (170) e pessoas com deficiência (424). As atribuições incluem a coleta de dados estatísticos, apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, e a elaboração de relatórios. A remuneração para APM é de R$ 2.676,24.