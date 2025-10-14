Brasil - A gasolina vendida no Brasil está, em média, 8% mais cara do que o preço de paridade de importação, segundo levantamento divulgado na última sexta-feira (10) pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis). O indicador mede quanto os valores praticados no país estão acima ou abaixo dos preços internacionais.

Na semana anterior, a diferença havia atingido 10%. A redução ocorre em meio à queda das cotações da gasolina no mercado externo e à estabilidade do câmbio, que encerrou a última sessão cotado a R$ 5,35 por dólar.

Segundo a entidade, o preço interno da gasolina está R$ 0,23 por litro acima da paridade, com variações entre R$ 0,17 e R$ 0,31, dependendo do polo de entrega. As refinarias da Petrobras e da Acelen – tomada como referência por ser a principal refinadora privada do país – mantêm os valores sem reajustes desde junho, quando a estatal reduziu o combustível em 5,6%.