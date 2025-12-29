Brasil - O Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, desmentiu nesta segunda-feira (29) informações que circulam nas redes sociais afirmando que transações financeiras a partir de R$ 5 mil seriam taxadas.

Segundo a Receita, as notícias falsas chegaram a mencionar uma multa de 150% para quem não pagasse o suposto tributo. “Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição atual”, afirmou o órgão, lembrando que a Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras.

A Receita Federal reforçou que não há qualquer cobrança de 27,5% sobre transações financeiras e que a multa de 150% também é falsa.